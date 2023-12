Albis Leasing Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Aktienkurs von Albis Leasing hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,97 Prozent erzielt, was 6,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7,23 Prozent liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" von -0,99 Prozent, liegt Albis Leasing aktuell um 1,96 Prozent darüber. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Ein weiterer Indikator, der verwendet wird, um zu analysieren, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI der letzten 7 Tage beträgt bei der Albis Leasing-Aktie 33, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 33,33 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Aspekt, um die Stimmung in Bezug auf eine Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien war die Aktie von Albis Leasing zuletzt weder besonders positiv noch negativ diskutiert. Auch in den Meinungsmarkt wurde in den letzten Tagen weder positiv noch negativ über Albis Leasing diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass Anleger, die derzeit in Albis Leasing investieren, im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Finanzdienstleistungen einen geringeren Ertrag von 5,95 Prozentpunkten erzielen, da die Dividendenrendite des Unternehmens bei 0 % liegt. Aufgrund dessen erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie von Albis Leasing aufgrund der Rendite, des RSI, des Anleger-Sentiments und der Dividende.