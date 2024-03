Albis Leasing Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Aktienkurs von Albis Leasing hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,71 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" im Durchschnitt um 10,85 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Albis Leasing eine Underperformance von -16,57 Prozent verzeichnet hat. Der gesamte "Finanzen"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 13,19 Prozent, wobei Albis Leasing um 18,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktie von Albis Leasing wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Albis Leasing blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Damit erhält die Aktie von Albis Leasing bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Albis Leasing mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 5,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus fundamentaler Sicht ist Albis Leasing im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Finanzdienstleistungen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,14 gehandelt, was einem Abstand von 85 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 74,95 entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.