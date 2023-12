Albis Leasing Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die technische Analyse der Albis Leasing-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,98 EUR um -3,88 Prozent vom GD200 (2,06 EUR) entfernt ist. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,03 EUR. Dies bedeutet, dass auch hier ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -2,46 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Albis Leasing-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Albis Leasing keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen wurde in den sozialen Medien registriert. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird das Unternehmen in beiden Kriterien mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Albis Leasing eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Albis Leasing daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt Albis Leasing mit einer Rendite von 0,97 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen". Die "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 7,08 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Albis Leasing mit 6,11 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.