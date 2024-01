Albis Leasing Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Aktienkurs von Albis Leasing hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,76 Prozent verzeichnet. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -12,55 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche, die im Durchschnitt um 7,78 Prozent gestiegen sind. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 13,47 Prozent, wobei Albis Leasing um 18,23 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysen auf sozialen Plattformen haben ergeben, dass die Kommentare und Befunde zu Albis Leasing neutral waren. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien waren vor allem neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Albis Leasing bei 2,05 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,98 EUR hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -3,41 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,02 EUR, was einen Abstand von -1,98 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb auch dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Albis Leasing-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.