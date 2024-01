Albis Leasing Aktie: Was war das denn?

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmungen und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Albis Leasing wird in Bezug auf die Diskussionen als neutral eingestuft, da die Aktivität in den sozialen Medien als mittelmäßig bewertet wird und die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen zeigt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Albis Leasing Aktie derzeit bei 1,98 EUR und ist damit -1,98 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -3,41 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite der Albis Leasing-Aktie beträgt 0 Prozent, was 5,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Albis Leasing-Aktie beträgt derzeit 50 über die letzten 7 Tage, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Über die letzten 25 Handelstage beträgt der RSI 56,25 und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs und der technischen Analyse ein Gesamtbild von "Neutral" für die Albis Leasing-Aktie.