Albis Leasing Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Albis Leasing schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Finanzdienstleistungen. Der Unterschied beträgt 5,53 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,53 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Albis Leasing 11, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 60 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Albis Leasing-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,05 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,98 EUR, was einem Unterschied von -3,41 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen ähnliche Werte, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Albis Leasing in den vergangenen Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.