Albertsons Companies ist zurück!

Die langfristige Meinung der Analysten zur Albertsons Cos-Aktie ist überwiegend positiv. Von insgesamt zwei Bewertungen wurden eine als "Gut" und eine als "Neutral" eingestuft. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 26,13 USD, was eine potenzielle Performance von 29,85 Prozent bedeuten würde.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Aktie derzeit unter der 200-Tage-Linie (GD200) von 21,88 USD liegt, was als negativ bewertet wird. Gleichzeitig liegt der GD50 bei 21,84 USD, was ebenfalls als schlechtes Signal interpretiert wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Albertsons Cos-Aktie zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität, was positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überkaufte Situation für die Aktie, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine eher negative Einschätzung auf Basis der technischen Analysen und des RSI-Ratings.

Insgesamt bewerten wir die Albertsons Cos-Aktie basierend auf den Analysteneinschätzungen, der technischen Analyse und dem Sentiment als "Gut".