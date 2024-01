Albertsons Companies-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Albertsons Cos liegt aktuell bei 95, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Betrachtet man hingegen den RSI der letzten 25 Handelstage, so ist dieser weniger volatil und deutet auf eine neutralere Bewertung hin. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Bewertungen von Analysten für die Aktie von Albertsons Cos zeigen, dass von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten eine als "Gut", eine als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 26,13 USD, was auf eine mögliche Steigerung der Aktie um 18,75 Prozent hinweist. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist daher "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz der Aktie von Albertsons Cos zeigt sich, dass die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.