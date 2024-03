Albertsons Companies Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die technische Analyse zeigt, dass die Albertsons Cos derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Dies basiert auf dem gleitenden Durchschnittskurs, der bei 21,88 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 20,28 USD liegt, was einer Abweichung von -7,31 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 21,94 USD, was einer Abweichung von -7,57 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In den sozialen Medien wurde die Albertsons Cos in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Analysten bewerten die Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 26,13 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 28,82 Prozent entspricht. Somit erhält die Albertsons Cos eine "Gut"-Bewertung von Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Albertsons Cos als überkauft eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI (80) als auch der 25-Tage-RSI (70,03) deuten darauf hin, dass die Aktie überkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI.