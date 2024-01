Albertsons Companies Aktie: Das ist Wahnsinn!

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Stimmung in Bezug auf eine Aktie. In den letzten Tagen wurde auch die Aktie von Albertsons Cos intensiv in den sozialen Medien diskutiert. Dabei wurden sowohl positive als auch negative Meinungen geäußert. Allerdings überwogen die positiven Themen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht ergibt sich für die Albertsons Cos-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 21,83 USD in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 21,84 USD, was einer minimalen Abweichung von +0,05 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auch aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Stimmung und Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Bereich mit "Gut" bewertet.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Albertsons Cos-Aktie abgegeben, wovon eine als "Gut" und eine als "Neutral" bewertet wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 26,13 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 19,62 Prozent bedeutet. Auf dieser Grundlage wird die Aktie ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Albertsons Cos in Bezug auf Anleger-Sentiment, technische Analyse, Stimmung und Buzz sowie Analysteneinschätzung insgesamt eine "Gut"-Bewertung.