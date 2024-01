Albertsons Companies Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Albertsons Cos bei 22,89 USD liegt, was einer Entfernung von +5,19 Prozent vom GD200 (21,76 USD) entspricht. Dies ist ein positives Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 22,08 USD. Dies führt zu einem neutralen Signal, da der Abstand +3,67 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Albertsons Cos als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die langfristige Meinung der Analysten deutet darauf hin, dass die Albertsons Cos-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten wird. Die Bewertungen der Analysten belaufen sich auf 1 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Albertsons Cos vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 26,75 USD, was einer potenziellen Performance von 16,86 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" seitens der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für Albertsons Cos liegt bei 47,41, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,68, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsaktivität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Änderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Albertsons Cos die Einstufung: "Schlecht" in diesem Punkt.