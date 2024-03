Albertsons Companies Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) dient als Indikator für die technische Analyse und ermöglicht es, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Albertsons Cos-Aktie beträgt aktuell 33 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch über einen Zeitraum von 25 Handelstagen ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse des RSI ein "Neutral"-Rating für die Albertsons Cos-Aktie.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 21,89 USD für die Aktie. Mit einem Schlusskurs von 20,86 USD am letzten Handelstag liegt dieser um 4,71 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (21,67 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei der Auswertung der Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich, dass in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Kommentare zu der Albertsons Cos-Aktie abgegeben wurden, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Stimmung wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen.

Zwölf Monate lang wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Albertsons Cos-Aktie abgegeben, wovon 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel von 27,25 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 30,63 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf den Analysteneinschätzungen.