Albertsons Companies Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Albertsons Cos-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie eine "Gut"-Bewertung, basierend auf 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten zufolge hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 15,04 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Albertsons Cos derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 21,78 USD, während der Aktienkurs bei 22,71 USD liegt, was einer Abweichung von +4,27 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 22,1 USD führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien bezüglich Albertsons Cos haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Relative Strength-Index (RSI) deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin, da sowohl der RSI als auch der RSI25 diese Einstufung unterstützen.

Insgesamt wird die Albertsons Cos-Aktie basierend auf den Analystenbewertungen, der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Relative Strength-Index als "Neutral" bewertet.