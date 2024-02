Albertsons Companies Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Albertsons Cos-Aktie wird derzeit auf Basis verschiedener trendfolgender Indikatoren neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 21,87 USD, während der letzte Schlusskurs bei 21,58 USD nur eine Abweichung von -1,33 Prozent aufweist. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 22,14 USD zeigt nur eine geringe Abweichung von -2,53 Prozent. Insgesamt erhält die Albertsons Cos-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal die Einschätzung "Schlecht" für die Albertsons Cos abgegeben. Somit erhält der Titel langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Auch hinsichtlich des aktuellen Kurses von 21,58 USD erwarten die Analysten eine positive Entwicklung von 21,06 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 26,13 USD führt. Insgesamt erhalten die Bewertung durch institutionelle Analysten also die Stufe "Gut".

Die Anleger-Stimmung zu Albertsons Cos wird hingegen als eher negativ eingeschätzt. In den letzten zwei Wochen wurden in den sozialen Medien überwiegend negative Kommentare und Wortmeldungen zu dem Wert veröffentlicht. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Albertsons Cos-Aktie ebenfalls als neutral ein. Der RSI7 liegt bei 26,25, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 70,79 eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt resultiert daraus also ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.