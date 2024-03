Albertsons Companies Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Albertsons Cos-Aktie zeigt, dass die Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis als neutral eingestuft wird. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 56,66 und bestätigt die neutrale Bewertung.

In technischer Hinsicht wird der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der Aktie bei 21,91 USD festgelegt, während der tatsächliche Aktienkurs bei 20,8 USD liegt, was einer Abweichung von -5,07 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 21,46 USD, was einer Abweichung von -3,08 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" klassifiziert.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Anleger zuletzt verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutierten. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten eine neutrale Einschätzung für die Aktie abgegeben, während das durchschnittliche Kursziel bei 27,25 USD liegt, was eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ergibt. Aus Analystensicht erhält die Albertsons Cos-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.