Albertsons Companies Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Anleger-Stimmung bei Albertsons Cos ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Albertsons Cos derzeit bei "Neutral" liegt. Der GD200 des Wertes verläuft bei 21,92 USD, während der Aktienkurs bei 20,9 USD um -4,65 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Einstufung als "Neutral", da er um -1,69 Prozent von diesem Wert abweicht.

Die Stimmung rund um die Aktie wird durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bestimmt. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigte die Aktie von Albertsons Cos eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering und entspricht daher einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" gegeben.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Albertsons Cos-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Durchschnitt von "Neutral" für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 30,38 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Albertsons Cos somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

