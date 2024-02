Albertsons Companies Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In letzter Zeit hat sich jedoch die Diskussion der Anleger verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Albertsons Cos konzentriert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral", was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der technischen Analyse der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt der Wert bei 21,86 USD, während der letzte Schlusskurs bei 21,3 USD liegt, was einem Unterschied von -2,56 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (22,14 USD) zeigt einen ähnlichen Trend, wodurch die Aktie erneut ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Albertsons Cos liegt bei 44,64 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Hingegen zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Einstufung erhält.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Albertsons Cos insgesamt als "Gut", da es eine Kaufempfehlung, eine neutrale Bewertung und keine schlechten Bewertungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 26,13 USD, was einer positiven Entwicklung um 22,65 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 21,3 USD entspricht. Somit erhält die Aktie auch in der Analysten-Untersuchung die Gesamteinstufung "Gut".