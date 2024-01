Albertsons Companies Aktie: Keine Angst!

Die Albertsons Cos wird derzeit mit einem Kurs von 21,84 USD gehandelt, was -1,44 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +0,05 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Albertsons Cos liegt derzeit bei 70,73 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hindeutet und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,08, wodurch die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen für Albertsons Cos aufgehellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Gut" bewertet.

Analysten schätzen die Aktie der Albertsons Cos langfristig als "Gut" ein, wobei die Mehrheit der 18 Analysten diese Einschätzung teilt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 26,13 USD, was einer Erwartung von 19,62 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher auch hier die Bewertung "Gut" vergeben.

