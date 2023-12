Albertsons Companies Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Albertsons Cos liegt bei 18, was als "überverkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 43,68 und wird daher als "neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine Bewertung von "gut".

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Laut unseren Analysten waren die Kommentare zu Albertsons Cos in sozialen Medien neutral. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch vor allem negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft wird.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Albertsons Cos in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass das Interesse an Albertsons Cos gestiegen ist, weshalb die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Albertsons Cos derzeit bei 21,48 USD verläuft und somit als "neutral" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 22,43 USD, was einem Abstand von +4,42 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der aktuelle Kurs bei +2,33 Prozent, was ebenfalls als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "neutral" basierend auf den beiden Zeiträumen.