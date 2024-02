Albertsons Companies Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Albertsons Cos-Aktie beträgt derzeit 53, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch an, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Albertsons Cos eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher ebenfalls eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abnimmt und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Albertsons Cos-Aktie derzeit bei 21,28 USD notiert, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der Aktienkurs liegt 2,7 Prozent unter der 200-Tage-Linie und 3,84 Prozent unter dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.