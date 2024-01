Albertsons Companies Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

In den letzten zwei Wochen gab es besonders positive Diskussionen über Albertsons Cos, die die Grundlage des Anleger-Sentiments darstellen. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Albertsons Cos als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 49,46 und der RSI25 bei 36,66, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für die Albertsons Cos 1-mal die Einschätzung "Gut", 2-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält die Aktie damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Albertsons Cos vor, jedoch erwarten die Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 22,54 USD eine Entwicklung von 18,68 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 26,75 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Albertsons Cos derzeit bei 21,69 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 22,54 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,92 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 liegt bei 21,96 USD, was einer Abweichung von +2,64 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.