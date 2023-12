Albertsons Companies Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen für Albertsons Cos deutlich verschlechtert. Aufgrund dieser Entwicklung hat das Unternehmen von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhalten. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine signifikante Aktivität für Albertsons Cos. Daher wurde dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung zugesprochen, und insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet.

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten der Albertsons Cos 1 "Gut"-Bewertung, 3 "Neutral"-Bewertungen und keine "Schlecht"-Bewertungen verliehen. Dies führt langfristig zu einem "Neutral"-Rating von institutioneller Seite aus. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Albertsons Cos. Die Analysten befassen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 22,19 USD und erwarten eine Kursentwicklung von 15,2 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 25,56 USD führt. Diese Prognose wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet, wodurch sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut" ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Albertsons Cos derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 21,45 USD, während der Kurs der Aktie (22,19 USD) um +3,45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 21,94 USD, was einer Abweichung des Aktienkurses um +1,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer weiteren Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Albertsons Cos zeigt einen Wert von 14,96, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, wodurch eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut".