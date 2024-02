Albertsons Companies Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Albertsons Cos liegt bei 79,41, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Demnach wird dies als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 betrachtet einen längeren Zeitraum von 25 Tagen und liegt bei 74, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Albertsons Cos keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Albertsons Cos für diese Kategorie daher ein "Gut".

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Albertsons Cos-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" war. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 26,13 USD zeigt ein Aufwärtspotential von 23 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält Albertsons Cos in diesem Punkt der Analyse ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Albertsons Cos eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Albertsons Cos daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.