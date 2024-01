Albertsons Companies Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für die Albertsons Cos-Aktie liegt bei 47,41, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 35,68, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Albertsons Cos 22,89 USD beträgt, was 5,19 Prozent über dem GD200 (21,76 USD) liegt. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 22,08 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Albertsons Cos-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Albertsons Cos zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Albertsons Cos, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Albertsons Cos-Aktie ist "Neutral", mit insgesamt 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 26,75 USD, was eine zukünftige Performance von 16,86 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,89 USD bedeutet. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.