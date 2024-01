Albertsons Companies Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt drei Analysten ihre Bewertungen für die Aktie von Albertsons Cos abgegeben. Eine Bewertung fiel dabei positiv aus, zwei wurden als neutral eingestuft und keine als negativ. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating für die Aktie von Albertsons Cos. In den letzten 30 Tagen gab es keine neuen Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 26,75 USD, was einem Potenzial von 16,1 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 23,04 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie von Albertsons Cos.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Albertsons Cos beträgt 37,4, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, liegt bei 29,95, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut".

Bei der Beurteilung von Aktien spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz eine Rolle. Die Diskussionsintensität rund um Albertsons Cos entspricht der üblichen Aktivität im Netz, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen mehrheitlich positive Meinungen über die Aktie von Albertsons Cos. In den vergangenen Tagen gab es jedoch weder starke positive noch negative Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating basierend auf den Analystenbewertungen, während der RSI und das Anleger-Sentiment zu einer positiven Bewertung tendieren.

