Albertsons Companies Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Das Internet hat einen bedeutenden Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Dies kann neue Einschätzungen für Aktien hervorrufen. Bei Albertsons Cos wurde eine starke Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einer insgesamt positiven Stimmungsbewertung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten das Unternehmen mit einem "Gut" und einem "Neutral" Rating bewertet, was zu einer langfristig positiven Einschätzung führt. Im aktuellen Monat liegen keine neuen Einschätzungen vor. Das Kursziel von 22,01 USD wird von den Analysten mit einer erwarteten Entwicklung von 18,7 Prozent bewertet, was insgesamt zu einer positiven Analystenbewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Albertsons Cos liegt auf 7-Tage-Basis bei 91,2 Punkten, was auf einen überkauften Zustand hinweist und zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 52,08, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Albertsons Cos-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +1,01 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist ebenfalls nur eine geringe Abweichung auf, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Bewertung von Albertsons Cos eine neutrale Einschätzung basierend auf der Diskussionstätigkeit, der Analystenbewertung, dem RSI und der technischen Analyse.