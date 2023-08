Albemarle Quartalsergebnisse: Große Erwartungen an Umsatz- und Gewinnsteigerung

ARTIKEL:

In nicht mehr allzu langer Zeit wird das Unternehmen Albemarle, mit Hauptsitz in Charlotte, USA, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie hat sich die Albemarle-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen steht in 79 Tagen bevor. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 20,82 Milliarden Euro. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Daten und Analysen gehen die Analystenhäuser von einem deutlichen Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal aus. Im dritten Quartal 2022 erzielte Albemarle einen Umsatz von 1,90 Milliarden Euro. Jetzt wird ein Anstieg um +15,30 Prozent erwartet, was einem Umsatz von 2,36 Milliarden Euro entspricht. Der...