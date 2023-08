Albemarle Quartalsbilanz in 60 Tagen: Aktionäre erwarten starken Umsatzanstieg

In 60 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Albemarle seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Diese Zahlen sind besonders interessant für Aktionäre, denn sie geben Aufschluss über den Umsatz und den Gewinn des Unternehmens. Auch die Entwicklung der Albemarle Aktie im Vergleich zum Vorjahr wird dabei unter die Lupe genommen.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 20,48 Mrd. EUR ist Albemarle ein Schwergewicht an der Börse. Entsprechend groß ist das Interesse sowohl von Seiten der Aktionäre als auch von Analysten an den bevorstehenden Ergebnissen. Aktuell gehen Experten davon aus, dass Albemarle im Vergleich zum Vorquartal einen starken Umsatzanstieg verzeichnen wird. Im 3. Quartal 2022 lag der Umsatz bei 1,93 Mrd. EUR und nun wird mit einem Plus von +15,70 Prozent gerechnet, was einen Umsatz von 2,40...