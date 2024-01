Albemarle-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Aktienkurs von Albemarle hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -50,68 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Materialien" eine Unterperformance von 104,1 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt 53,43 Prozent, und Albemarle liegt derzeit 104,1 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Von den Analysten liegen für Albemarle aus den letzten zwölf Monaten 9 Gut, 6 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen vor, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Albemarle, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 300,18 USD. Dies impliziert ein Potenzial von 107,77 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Damit erhält die Albemarle-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Albemarle derzeit bei 182,48 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 144,48 USD liegt und somit einen Abstand von -20,82 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 131,02 USD, was einer Differenz von +10,27 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal liefert. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Albemarle bewegt sich bei einem Niveau von 59,12, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 40,98 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt lässt sich die Aktie daher als "Neutral" einstufen.