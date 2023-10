Albemarle Aktie verliert 16,34% - Analysten rechnen mit Kursgewinn von 68,10%

Der Kurs ist in den letzten 30 Tagen um -16,34% gefallen. Analysten gehen jedoch davon aus, dass sich der Kurs in den nächsten 12 Monaten erholen wird und rechnen mit einem Gewinn von +68,10%. Obwohl die Quartalszahlen noch nicht veröffentlicht wurden, sind einige Aktionäre skeptisch und warten gespannt auf die Ergebnisse.

Albemarle ist ein Unternehmen mit Sitz in Charlotte, USA und hat eine Marktkapitalisierung von 19,28 Mrd. EUR. Das Unternehmen ist im Bereich Chemie tätig und stellt Lithiumprodukte her. Lithium wird vor allem für die Batterieproduktion benötigt, was im Zuge des Trends zur Elektromobilität eine immer wichtigere Rolle spielt.

Im letzten Jahr konnte Albemarle einen Umsatz von 2,50 Mrd. EUR verbuchen. Die Analysten erwarten nun jedoch einen Umsatzsprung um +93,60% auf 4,83 Mrd. EUR im aktuellen Quartal. Der...