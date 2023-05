Albemarle: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 259,93 EUR

Die Albemarle-Aktie wird von den Analysten aktuell als unterbewertet eingeschätzt. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 259,93 EUR und damit um -39,41% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Albemarle: Am 02.05.2023 mit -2,18%

• Guru-Rating von Albemarle bleibt das selbe mit 3,76

• Anteil der optimistischen Analysten beträgt 52%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Verlust von -2,18%, was sich auf eine negative Entwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen summiert (-4,01%). Die Stimmung am Markt scheint daher eher pessimistisch zu sein.

Laut Bankanalysten ist die Aktie jedoch ein starker Kauf (10 Experten), während weitere neun sie als kaufenswert sehen. Elf haben keine klare Meinung und zwei empfehlen sogar einen Verkauf.

Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,76.

