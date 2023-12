Albemarle Aktie: Ein handfester Grund

Der Aktienkurs von Albemarle im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor "Materialien" zeigt eine Rendite von -50,68 Prozent, was mehr als 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" verzeichnet eine mittlere Rendite von 15,11 Prozent in den letzten 12 Monaten, und auch hier liegt Albemarle mit 65,79 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen Albemarle hat sich auch nicht wesentlich geändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Albemarle-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Albemarle-Aktie mit einem Wert von 9,95 derzeit überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Auf einer Basis von 25 Tagen ergibt sich ein Wert von 33, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die RSI-Bewertung für die Albemarle-Aktie ein "Gut".

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs (148,93 USD) der Albemarle-Aktie um 19,69 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs hingegen um 11,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die Albemarle-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.