Albemarle Aktie: Was geht denn hier ab?

Albemarle hat in den letzten 12 Monaten insgesamt 16 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 9 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Albemarle. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 300,18 USD, was ein Aufwärtspotential von 101,03 Prozent vom letzten Schlusskurs (149,32 USD) bedeutet, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In der technischen Analyse wird Albemarle auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 183,2 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (149,32 USD) um -18,49 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der anderen Seite ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 131,59 USD für die vergangenen 50 Tage, was einer Abweichung von +13,47 Prozent entspricht. Insgesamt wird dies als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit positiven Themen an zehn Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Albemarle. Die Aktie wird daher von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend eingetrübt hat. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ist ebenfalls gesunken, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Albemarle-Aktie ein "Schlecht"-Rating.