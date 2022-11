Albemarle Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

An der Heimatbörse New York notiert Albemarle per 09.11.2022, 21:06 Uhr bei 301.19 USD. Albemarle zählt zum Segment "Spezialchemikalien".

Unsere Analysten haben Albemarle nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Albemarle-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 8 "Buy"-, 3 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 1 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (310,92 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 1,61 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 306,01 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Albemarle eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,63 Prozent und liegt damit 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 2,8). Die Albemarle-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,38 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Albemarle damit 56,13 Prozent unter dem Durchschnitt (63,51 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt 63,51 Prozent. Albemarle liegt aktuell 56,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".