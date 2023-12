Albemarle Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Aktienkurs des Unternehmens Albemarle liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Unternehmen aus dem Materialien-Sektor um mehr als 85 Prozent tiefer. Auch innerhalb der Chemikalien-Branche liegt die Rendite von Albemarle mit 84,74 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem schlechten Rating für das Unternehmen.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 211,44 USD für die Albemarle-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch 139,24 USD, was einem Unterschied von -34,15 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen aus charttechnischer Sicht eine schlechte Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 174,37 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-20,15 Prozent), was zu einem weiteren schlechten Rating führt. Insgesamt erhält Albemarle eine schlechte Bewertung in Bezug auf die technische Analyse.

Die Stimmung der Marktteilnehmer und die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind überwiegend negativ. In den letzten Tagen gab es fünf positive und acht negative Tage. Die Stimmungsanalyse und die Häufung der Verkaufssignale führen zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Analysten schätzen die Aktie von Albemarle auf langfristiger Basis als neutral ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 10 gut, 6 neutral und 2 schlecht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 295,15 USD, was einer Erwartung von 111,97 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Albemarle eine gute Bewertung basierend auf den Analystenschätzungen.