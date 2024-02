Albemarle Aktie: Aufgepasst!

Die technische Analyse der Albemarle-Aktie zeigt positive Trends. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 1627,36 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1930 USD liegt, mit einer Abweichung von +18,6 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1790,85 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+7,77 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt sich eine Zunahme negativer Kommentare über Albemarle in den sozialen Medien. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Jedoch wird die Aktie auch häufiger diskutiert als normal, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden und keine starken Diskussionen zu positiven oder negativen Themen rund um Albemarle stattfanden. Jedoch wurden insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Analystenmeinungen sind überwiegend positiv, mit 7 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen von Analysten aus den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 305,22 USD, was jedoch deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1930 USD liegt. Daher erhält die Albemarle-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.