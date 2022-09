Albemarle Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Albemarle":

Der Albemarle-Kurs wird am 14.09.2022, 22:57 Uhr an der Heimatbörse New York mit 298.09 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Spezialchemikalien".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Albemarle entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Albemarle von 298,09 USD ist mit +30,47 Prozent Entfernung vom GD200 (228,48 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 248,69 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +19,86 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Albemarle-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 14 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Albemarle-Aktie sind 8 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 4 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 277,86 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (298,09 USD) ausgehend um -6,79 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Albemarle von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,76 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Albemarle damit 28,72 Prozent unter dem Durchschnitt (62,48 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt 62,48 Prozent. Albemarle liegt aktuell 28,72 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".