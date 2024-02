Albany Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert der Albany-Aktie bei 31,82, was als neutral eingestuft wird, da weder eine Überkauf- noch eine Überverkaufssituation vorliegt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 42, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Albany-Aktie bei 91,5 USD, was -0,53 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als neutral betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei +2,2 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als neutral bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Albany-Aktie eine Dividendenrendite von 1,13 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie (17,63 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 16,5 Prozentpunkten führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Albany-Aktie zeigen in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls einen negativen Trend an. Insgesamt erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch keine signifikante Abweichung vom Normalen, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Anlegerinteresse führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Albany-Aktie eine neutrale bis schlechte Bewertung basierend auf den genannten Kriterien.