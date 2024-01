Albany Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Albany wird der RSI der letzten 7 Tage und der RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 43 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Albany-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen, dass Albany überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Albany derzeit eine Dividendenrendite von 1,18 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Albany-Aktie in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Albany derzeit 27,32, was 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, wodurch Albany auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Albany diskutiert. Die überwiegende Diskussion war von positiven Themen geprägt. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Albany-Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Albany auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.