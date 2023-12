Albany Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Analyse von Aktienkursen. Der RSI der Albany-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 28 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 42,68, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Albany.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen über Albany veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Auch fundamental betrachtet, schneidet die Albany-Aktie gut ab. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 27,32 etwa 10 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was auf eine Unterbewertung hinweist.

In Bezug auf die Dividende weist Albany jedoch eine niedrigere Dividendenrendite von 1,18 Prozent auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 17,03 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild von Albany, mit positiven Signalen in Bezug auf den RSI, das Anleger-Sentiment und das KGV, aber einer schlechteren Bewertung in Bezug auf die Dividende.