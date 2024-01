Albany Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien sind wichtige Faktoren, um frühzeitig starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für die Aktie von Albany jedoch deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, daher erhält Albany eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Albany-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 89,54 USD in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 91,58 USD, was einer Differenz von +2,28 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen nahe den letzten Schlusskursen, wodurch Albany auch in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche hat die Aktie von Albany in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,5 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 2078,24 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -2090,74 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Albany mit einer Performance von 1254,74 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Albany liegt bei 70,28, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,98, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" für die Aktie von Albany.