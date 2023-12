Albany Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie es in einem aktuellen Bericht heißt. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Albany. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Albany im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,5 Prozent erzielt. Dies bedeutet, dass Albany 159,18 Prozent unter dem Durchschnitt von 146,68 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 238,3 Prozent, wobei Albany aktuell 250,8 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) wird Albany als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,32 gehandelt, was einem Abstand von 13 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,25 entspricht. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Albany-RSI liegt bei 35,64 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 26,25, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" resultiert. Alles in allem führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".