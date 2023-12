Albany Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die technische Analyse von Albany zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 89,44 USD, was nur minimal über dem aktuellen Schlusskurs von 89,13 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 84,81 USD, was über dem letzten Schlusskurs von 89,13 USD liegt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt das KGV von 27,32, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Albany geäußert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmungsbewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 28, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI von 42,68 führt zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive RSI-Bewertung für Albany.