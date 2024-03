Mit Alba Mineral wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Alba Mineral befindet sich derzeit mit einem Kurs von 0,083 GBP 7,78 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -17 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Alba Mineral mit 0 Prozent 7,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer Einschätzung als "Schlecht" in Bezug auf rentable Investitionen.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Alba Mineral werden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Dabei zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte die Alba Mineral in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,45 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +0,93 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Alba Mineral ebenfalls 0,93 Prozent über dem Durchschnitt.

Insgesamt ergibt sich damit eine neutrale Bewertung für die Alba Mineral in Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses.