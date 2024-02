Alba Mineral Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Der Aktienkurs von Alba Mineral zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -22,92 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -21,26 Prozent, wobei Alba Mineral mit 1,66 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie im vergangenen Jahr mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Alba Mineral beträgt aktuell 50 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 51,39 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Punkt der Analyse führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Alba Mineral eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Alba Mineral derzeit bei 0,1 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 0,093 GBP aus dem Handel ging, was einem Abstand von -7 Prozent entspricht und zur Einstufung "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,09 GBP, was einer Differenz von +3,33 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Alba Mineral.