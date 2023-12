Alba Mineral Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Alba":

Die Dividendenrendite von Alba Mineral beträgt derzeit 0 Prozent, was bedeutet, dass die Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs steht. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie und führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,11 GBP für die Alba Mineral-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 0,1 GBP, was einem Unterschied von -9,09 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,09 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +11,11 Prozent darüber lag. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Alba Mineral zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 14,29 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 31, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Alba Mineral. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass Alba Mineral unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Alba Mineral in verschiedenen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf der Dividendenrendite, der technischen Analyse, dem Relative Strength Index und dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.