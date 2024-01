Alba Mineral Aktie: Was soll das denn werden?

Die Alba Mineral-Aktie hat in verschiedenen Analysen gemischte Bewertungen erhalten. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie 8,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Alba Mineral von 0.093 GBP als "Schlecht"-Signal bewertet, da er mit -15,45 Prozent Entfernung vom GD200 (0,11 GBP) liegt. Demgegenüber zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,09 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Alba Mineral-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Alba Mineral-Aktie liegt bei 66,67 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 34, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Bewertung daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Alba Mineral-Aktie zeigt eine überwiegend positive Stimmung in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. In den vergangenen Tagen wurde weder stark über positive noch über negative Themen diskutiert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Alba Mineral-Aktie, basierend auf den verschiedenen Analysen.