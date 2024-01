Alba Mineral Aktie: Ruhe bewahren!

Die Aktie von Alba Mineral wird derzeit mithilfe verschiedener Indikatoren analysiert, um ein umfassendes Bild über ihre Entwicklung zu erhalten. Dabei spielen trendfolgende Indikatoren eine wichtige Rolle, um Auf- oder Abwärtstrends zu erkennen. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,11 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 0,1 GBP deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von -9,09 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators erhält Alba Mineral eine "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 0,09 GBP, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "+11,11 Prozent"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf die Dividende schneidet Alba Mineral im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau mit einer Dividende von 0 % schlechter ab, da die Differenz 8,85 Prozentpunkte beträgt. Daher wird auch hier eine "Schlecht"-Bewertung abgeleitet.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Alba Mineral wurden analysiert. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung wurden berücksichtigt. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Alba Mineral bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Bewertung "Neutral".

Auch die Stimmungslage in sozialen Netzwerken wurde analysiert. In den vergangenen Tagen war die Stimmung größtenteils neutral, wobei an einem Tag das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Insgesamt ergibt sich somit auch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Alba Mineral auf Basis der verschiedenen Indikatoren und Analysen aktuell mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.