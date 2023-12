Alba Mineral Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Dividendenrendite der Alba Mineral-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 8,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Alba Mineral-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,11 GBP. Der letzte Schlusskurs (0,098 GBP) weicht somit um -10,91 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (0,09 GBP) über dem gleitenden Durchschnitt (+8,89 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit ergibt sich für die einfache Charttechnik insgesamt eine "Neutral"-Bewertung der Alba Mineral-Aktie.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Für Alba Mineral wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das Sentiment als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 18,75 Punkten, was darauf hindeutet, dass Alba Mineral überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 43,9, was bedeutet, dass Alba Mineral weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier in diesem Abschnitt als "Neutral" eingestuft. Zusammen ergibt sich für das Alba Mineral-Wertpapier insgesamt eine "Gut"-Bewertung.