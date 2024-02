Alba Mineral Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmungen und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann die Einschätzungen für Aktien stark beeinflussen. Für Alba Mineral wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Alba Mineral um mehr als 2 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche hat eine mittlere Rendite von -21,26 Prozent, und auch hier liegt Alba Mineral darunter. Dies führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Alba Mineral wird sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis ein neutraler Wert festgestellt. Die Aktie wird daher insgesamt als "neutral" eingestuft.

Wer aktuell in die Aktie von Alba Mineral investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag in Höhe von 8,4 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.